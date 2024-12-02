شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، فى اللقاء الذى يقام باستاد المحلة.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، في خط الدفاع حسام عبد المجيد، مصطفى الزنارى، عمر جابر، بالإضافة إلى أحمد فتوح، وفى خط الوسط نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ومصطفى شلبى.

وفى الهجوم سيف الجزيرى، وأحمد سيد زيزو بالإضافة إلى أحمد عبد الرحيم إيشو.