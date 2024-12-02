شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوافق على سفر إمام عاشور مع الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، العفو عن أمام عاشور لاعب الفريق واصطحابه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة أولارندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

وشارك امام عاشور في مران الفريق صباح اليوم، الإثنين، بملعب التتش بعد انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفني لعدة أيام وحرمانه من المران مع الفريق الأول بجانب تغريمه مليون جنيه بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة أستاد أبيدجان الثلاثاء الماضي بالقاهرة في انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي فاز فيها الأهلي 4-2.

وجاءت مشاركة امام عاشور في مران اليوم بعد اعتذار اللاعب للجهاز الفني عما بدر منه وحديثه مع مارسيل كولر الذي وافق على سفر اللاعب إلى جنوب أفريقيا.

وخاض الأهلي صباح اليوم تدريبات على ملعب التتش دون راحة بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلي أمس، الأحد، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد غد ، الأربعاء، لخوض مباراة ورلاندو بيراتس المقرر لها عصر الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.