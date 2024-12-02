شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن تعيين سامى ندا مديراً فنياً لـ بايونيرز والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي إنبي ، برئاسة أيمن الشريعي، تكليف سامي ندا بقيادة الجهاز الفني لـ بايونيرز الذى ينشط فى الدرجة الثانية، كما تم تعيين طارق أبو ضيف في منصب المدرب العام، وأيمن غنيم كمدرب لحراس المرمى وذلك وفقاً لعقد الشراكة بين الناديين.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الجهاز الفني بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

كما قرر مسئولو نادي إنبي انضمام ثنائي الفريق الجديد يوسف حسن وعبد الرحمن مانو لبايونيرز، طبقاً لعقد الشراكة بينهما، خاصة أن قائمة الفريق البترولى للموسم الجديد اكتملت، ومن الصعب مشاركتهما مع الفريق حالياً.

وينوي مسئولو نادي إنبي استبدال اللاعبين في يناير المقبل للتواجد في قائمة الفريق البترولي، حتى يحصلان على الفرصة المناسبة للمشاركة مع الفريق، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على الحالة الفنية والبدنية لهما.

وقرر أيمن الشريعى جلب معد نفسى خاص ليوسف حسن، لإعادة ثقته إلى نفسه، بعد الأزمة التي مر بها في الفترة الماضة، كما أوصى فريقا من المحللين والمدربين بالعمل على الحالة البدنية للاعب، وذلك في إطار سياسة النادى البترولى في إعادة اكتشاف النجوم من جديد.