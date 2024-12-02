شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود طاهر محمد طاهر أمام أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المقبلة.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام البنك الأهلى بالدوري المصري، والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

ويعيش طاهر محمد طاهر حالة فنية رائعة منذ بداية الموسم حيث يتألق فى صفوف الأهلى وانضم لصفوف المنتخب الوطنى وسجل أول أهدافه.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.