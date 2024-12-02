شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائي خاص للأهلى في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برنامجاً خاصاً للاعبين خلال رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا، ويتضمن البرنامج إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يسهم فى زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ويرغب استشاري التغذية فى وضع برنامج يناسب طبيعة مونديال الأندية، ويتضمن إمداد اللاعبين بالمشروبات التى تساعد على الإسراع فى عمليات الاستشفاء، والحفاظ على الكتلة العضلية بمعدلات مدروسة والتخلص من الأحماض التي تسبب الإصابات.

ويمتلك الدكتور إيهاب ملفاً خاصاً لكل لاعب فى الأهلى، يشمل طبيعة تكوينه، وبناءً عليه يتم العمل من خلال جدول يومي يساعد اللاعبين على تحسين الأداء والقوة العضلية.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.