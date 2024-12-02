شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحفز لاعبي المصري بصدارة الدوري للفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، قبل اللقاء المرتقب أمام بيراميدز في الجولة الرابعة بالدوري، والمقرر إقامته فى الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

وطالب علي ماهر لاعبي بالفوز في اللقاء المرتقب للصعود إلى قمة مسابقة الدوري، خاصة بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلي ضمن مباريات ذات الجولة، وهو ما يتيح الفرصة للفائز من مواجهة المصري وبيراميدز للصعود إلى قمة جدول الترتيب.

ويعتبر فريق المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، صاحب أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث لم تهتز شباكه خلال الجولات الثلاثة الماضية بأي أهداف.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش 2-0، ثم التعادل 0-0 مع الجونة، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الجونة 1-0.

ويأتي في المركز الثاني كل من: زد والجونة والإسماعيلي، حيث استقبل كل فريق هدفاً واحداً.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث المصري عن مواصلة الانتصارات.

وكان المصري قد فاز في الجولة الثالثة من الدوري على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصري صرف مكافآت اللاعبين بشكل فوري بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط خلف الأهلي وبيراميدز اللذين يمتلكان نفس رصيد النقاط.