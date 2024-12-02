شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة أورلاندو بيراتس بتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي باستاد مختار التتش، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة البنك الأهلى بالأمس والتى انتهت بالتعادل السلبى ببطولة الدوري المصري تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويعقد كولر جلسة مع لاعبيه للحديث عن نزيف النقاط بالدوري بعد التعادل الثانى على التوالى بعد التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، كما يعقد جلسة مع جهازه المعاون لوضع برنامج إعداد الفريق لمواجهة أورلاندو بيراتس.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.