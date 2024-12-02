شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 6 لاعبين عن الزمالك أمام غزل المحلة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساء اليوم، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع غزل المحلة، في الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، فى المباراة التي تقام باستاد غزل المحلة.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة غزل المحلة كل من حمزة المثلوثى، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد السيد، ناصر ماهر، أحمد حمدى، ومحمد عبد الشافى.

ويأتي غياب شيكابالا للإصابة حيث يعانى من مزق في الخلفية، بينما يغيب ناصر ماهر بسبب شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، ومحمد السيد يعانى من مزق في منشأ العضلة الأمامية، وأحمد حمدى يخوض التأهيل من الرباط الصليبى، ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية، والمثلوثى للإصابة بكدمة قوية فى القفص الصدرى.



