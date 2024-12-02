شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين والأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة اتحاد العاب القوى ، برئاسة حاتم فودة، فرض الحظر الإعلامي علي جميع منظومة ألعاب القوي من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية للمنتخبات، مع عدم السماح لهم بالظهور الإعلامي أو الإدلاء بالتصريحات، إلا بعد الرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد والحصول على موافقة رسمية بذلك.

كما قرر مجلس الإدارة تشكيل منتخب الدرجة الأولى لمسابقات الرمي، الإطاحة بالمطرقة ودفع الجلة ورمى القرص، مع تكليف المجرى أدريان أنوس بتدريب اللاعبين لمدة 3 شهور.

وكان حاتم فودة فاز برئاسة اتحاد العاب القوى، بعد الحصول على 55 صوتا من أصل 69 لهم حق الحضور والتصويت.

