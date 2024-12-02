أن بي ايه: كافالييرز يثأر من سلتيكس ويواصل الصدارة

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : انتفض كليفلاند كافالييرز لخسارته مباراتين متتاليتين وثأر من ضيفه حامل اللقب بوسطن سلتيكس بالفوز عليه 115 111، الأحد ضمن دوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وسجل دونافان ميتشل 35 نقطة من بينها 20 في الربع الأخير، حيث عاد كافالييرز من تأخر بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني للفوز.

وكان كافالييرز قد بدأ الموسم بـ15 انتصارا متتاليا، لكنه تلقى خسارته الأولى الشهر الماضي أمام سلتيكس 117 120، ثم عاد وخسر مباراتين أمام أتلانتا هوكس قبل تحقيقه انتصارا مثيرا على أرضه.

قال ميتشل "بالنسبة لنا، يجب أن نخرج إلى الملعب ونثبت أنفسنا. لقد هزمونا في كأس الدوري. لا أعذار. علينا أن نبني من هنا. تلقينا خسارتين كانتا مؤلمتين. لم نكن نلعب كما يجب. كنا بحاجة إلى هذا الفوز".

وهذا الفوز الـ18 الذي يحققه متصدر المنطقة الشرقية، في حين بقي سلتيكس ثانيا بعد سقوطه للمرة الرابعة هذا الموسم، وهو الذي كان قد حقق سبعة انتصارات متتالية قبل المباراة الأخيرة.

وأضاف ميتشل "يجب أن تثق بعملك وما كنا نعمل عليه منذ معسكر التدريب. هذا هو الشيء الأهم. وهذا ما رأيتموه الليلة وسنستمر على هذا النحو".

وخاض سلتيكس المباراة بغياب لاعبَين أساسيين، هما جايلين براون بسبب المرض وديريك وايت بسبب إصابة في القدم اليمنى.

وتابع ميتشل "حتى مع غياب لاعبين، لديهم العديد من اللاعبين القادرين (على التعويض). عليك أن تحترمهم. هم أبطال لسبب".

وتقدم كليفلاند 51 49 في الشوط الأول، لكن سيلتكس سيطروا على الربع الثالث لينهوه متقدمين 84 72. سجل جيسون تايتوم 17 من نقاطه الـ33 في هذا الربع في قيادة حامل اللقب.

وردّ ميتشل في الربع الرابع مهديا التقدم 103 101 قبل 67 ثانية من النهاية.

وأردف النجم الأبرز في المباراة "الأمر الأهم هو اختيار لحظاتك خلال المباراة. لقد حققوا سلسلة جيدة وفي الربع الرابع بدأت أترك بصمتي".