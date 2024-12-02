شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد ياسر ريان ، مهاجم فريق البنك الأهلي، لعملية جراحية اليوم، الاثنين، بعد إصابته بكسر في الترقوة، خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي، أمس بالجولة الرابعة من الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

إصابة أحمد ياسر ريان

وتعرض أحمد ياسر ريان لإصابة قوية إثر سقوط خاطئ على جانبه، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لكسر في الترقوة، ليغادر ملعب المباراة ويتم نقله إلى المستشفى.

موعد عودة أحمد ياسر ريان

ومن المقرر أن يخضع أحمد ياسر ريان لفترة علاج وتأهيل تصل لمدة 3 أشهر، قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب المسابقة، وذلك بعدما خاض 4 جولات من عمر المسابقة المحلية.

واستهل البنك الأهلي مشواره في بطولة الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل سلبياً مع فاركو، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 3-1، وأخيراً تعادل سلبياً مع النادي الأهلي.