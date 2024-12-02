شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض تدعيم الأهلي بمهاجمين محليين فى يناير ويشترط الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر _ لبنى عبد اللهالإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:00 ص
واشترط مارسيل كولر على إدارة ناديه أن تقتصر التدعيمات على التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر بمعرفته، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، في ظل عدم قناعته بكل الأسماء المطروحة على الساحة المحلية لضم مهاجمين محليين، وتدعيم صفوف الفريق، وطلب التعاقد مع لاعبين أجانب بمواصفات وإمكانيات فنية خاصة، وهو ما لا يتواجد في اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الفترة الحالية.
وارتبط أكثر من اسم محلي بالانتقال إلى صفوف الأهلي، في مقدمتهم محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي لاعبي زد، وهو ما تحفظ عليه كولر وطلب أن تقتصر تدعيمات الخط الأمامي على لاعبين أجانب فقط.
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