شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يتأهلون لدور الـ16 بهونج كونج للاسكواش.. بينهم علي فرج ونور الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

نجح 7 لاعبين مصريين فى حسم تأهلهم لدور الـ16 ببطولة بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في مباريات الدور التمهيدي والتي أقيمت حتى الآن كالتالي:

ـ فوز علي فرج على هنري ليونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-7, 11-5, 11-4.

ـ فوز روان العربي على كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-4.

ـ فوز محمد زكريا على تيموثي براونيل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-9, 5-11, 11-9.

ـ فوز مازن هشام على جريج لوبان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-9.

ـ فوز نور الشربيني على زينة ميقيوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-9.

ـ فوز يوسف إبراهيم على أليكس ليو بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 12-10, 11-8.

ـ فوز كريم عبد الجواد على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 8-11, 11-3.

ـ هزيمة محمد الشربيني أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، بعد انسحابه من المباراة بسبب الإصابة.

ـ هزيمة فيروز أبو الخبر أمام سيفا سينجاري سوبرامانيام بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 12-10, 9-11, 11-5.