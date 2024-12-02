شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن استعادة الانتصارات أمام غزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد غزل المحلة لمتابعة اللقاء المثير والذي يجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع مضيفه غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعه بجدول المسابقة.

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري، بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وحرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على فرض سياج من السرية التامة على تدريبات الفريق، وكذلك التشكيل الذى سيخوض به اللقاء، خاصة بعدما أبدى المدرب استياءه الشديد من تسريب التشكيل قبل كل مباراة، ومعرفة كل التفاصيل الفنية التي يتحدث عنها مع الفريق، الأمر الذى دفعه لاتخاذ الحذر وفرض السرية على الأمور الفنية والتشكيل الذى سيخوض به مواجهة غزل المحلة.

الزمالك يدخل مباراة غزل المحلة وسط عدة غيابات مؤثرة أبرزها ناصر ماهر الذى مازال يواصل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما تضائلت فرص التونسى حمزة المثلوثى من اللحاق بالمباراة بسبب الكدمة التي تعرض لها في الأضلع، كما يواصل محمود شيكابالا التأهيل من إصابة مزق العضلة الخلفية، كما استعاد الزمالك محمود حمدى الونش بعد غياب طويل، واطأن الجهاز الفني على جاهيزة المدافع، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة قريب من التشكيل الذى خاض به مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية الأفريقي.

بينما على الجانب الآخر، يدخل غزل المحلة مباراة اليوم مكتملا الصفوف، وحرص مسؤولو النادي، على تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك، بصرف مكافآت مادية للاعبين بعد الفوز على الجونة خارج الديار، كما فتح مسؤولو النادي تدريبات الفريق للجماهير لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب، واجتمع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة باللاعبين، في جلسة خاصة، طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة وإسعاد الجماهير، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.