شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة الجديد يستقر على صرف مستحقات الحكام شهرياً والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة هانى أبو ريدة ، على صرف مستحقات الحكام شهرياً خلال المرحلة المقبلة؛ لتوفير الاستقرار للحكام ومساعدتهم على التركيز في إدارة المباريات لعودة الثقة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت شكاوى من الحكام بسبب تأخر صرف المستحقات الخاصة بهم.



واستقر هانى أبو ريدة على استقدام خبير فنى أجنبى للجنة الحكام خلال المرحلة المقبلة كما ينوى أبو ريدة أيضا استقدام محاضر تحكيمى من الفيفا بشكل دورى لشرح أبرز التعديلات للحكام المصريين وتطوير مستواهم.



وانتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة، برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هانى أبو ريدة.



وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.