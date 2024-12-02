شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه بيراميدز اليوم فى لقاء الـ6 نقاط بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري ، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، فريق بيراميدز باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري nile. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق المصري الفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يسعى على ماهر، المدير الفني لفريق المصري، لمواصلة النتائج المميزة هذا الموسم وحصد النقاط الثلاث والتقدم خطوة نحو الصدارة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، محذرا من خطورة لاعبى بيراميدز وخاصة الثلاثى فيستون ماييلي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي.

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو المصرى 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

وفي المقابل، يأمل الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، في العودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث لمواصلة التقدم في الجدول ومواصلة المنافسة على الصدارة، لذا طالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المصري الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن، كما حذر المدافعين من التحولات الهجومية لهجوم بورسعيد.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.