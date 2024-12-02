شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى ظل رغبة الجهاز الفني في السفر مبكرا إلى جنوب أفريقيا للتعود على الجواء جيداً.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر فى تعود اللاعبين على الأجواء في جنوب أفريقيا، لاسيما أن المباراة ستقام فى الثالثة عصرا، وهو توقيت صعب، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة بجنوب أفريقيا، الأمر الذي قد يؤثر على اللاعبين بالسلب، لاسيما أن الأهلي سبق وعانى من اللعب فى هذا التوقيت بجنوب أفريقيا في أكثر من مرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.