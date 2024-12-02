شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يبدأ تحركاته لمناقشة عودة الجماهير فى المباريات بالسعة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المُحتمل، تحركاته من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباريات خلال الفترة المقبلة، سواء في مباريات الدورى المصرى أو مباريات المنتخبات الوطنية.

ويضع هانى أبو ريدة ملف عودة الجماهير بالسعة الكاملة فى المدرجات على رأس أجندته وبرنامجه الانتخابى، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج هذه التحركات خلال الأيام المقبلة.

وأكد أبوريدة في المؤتمر الصحفي ظهر السبت أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة، وشركة تذكرتي، ووسائل الإعلام، والأجهزة الأمنية، بهدف معالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات، وتوفير أجواء مريحة ومشجعة لحضور المباريات.

وأوضح أبوريدة أن المجلس الجديد سيعمل على تطوير كافة الإدارات داخل الاتحاد، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأدوات والمعايير في إدارة شؤون الاتحاد، بما في ذلك إدارة الإعلام، وإدارة المسابقات، وشؤون اللاعبين، وغيرها من الملفات الهامة.

وتوجه هاني أبوريدة بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم ودعمهم طوال المشوار، وكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمهم وثقتهم، وكذلك إصرارهم على توفير مناخ ملائم للنجاح في تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة، مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق في كرة القدم و تستحق واقع و مستقبل افضل يتناسب مع إمكانيات مصر و تاريخها .