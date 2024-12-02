شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامج مباراة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي ، مع جهازه المعاون، برنامج التحضير لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بعدنا أغلق صفحة مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري ، والتي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعكف مارسيل كولر مع معاونيه في الأهلي على تحديد برنامج مباراة أورلاندو بيراتس، بخلاف مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو التي وفرها الجهاز الإداري ومحللو الأداء للفريق الجنوب أفريقي من أجل دراسته جيداً، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وأبرز اللاعبين فى تشكيلته، قبل وضع الخطة المناسبة لتلك المباراة وإطلاع لاعبيه على التفاصيل الفنية الخاصة بطريقة لعب المنافس.