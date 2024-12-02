شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما لاعب بيراميدز يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل يوسف أوباما ، لاعب بيراميدز الحالى والزمالك السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ29 فهو من مواليد 2 ديسمبر 1995، ولعب أوباما مع الفريق الأول بنادي الزمالك، بعد تصعيده بقطاع الناشئين عام 2014 من جانب المدرب الأسبق للفريق الأبيض أحمد حسام "ميدو".

وانضم أوباما للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة موسم 2016-2015، ثم أعير إلى وادي دجلة في الموسم التالي، قبل عودته للزمالك.

ولعب أوباما مع الحزم السعودي معارا في الفترة بين يناير إلى يوليو 2023، قبل عودته مجددا للفريق الأبيض.

وكان عقد أوباما انتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي "2023-2024"، لينضم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، لعب يوسف أوباما مع الزمالك 248 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 27 تمريرة حاسمة.

وحصد أوباما العديد من البطولات، ومن بينها الدوري المصري الممتاز 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري "مرة واحدة"، وكأس السوبر الأفريقي "مرة واحدة"، وكأس الكونفدرالية الأفريقية "مرتين".