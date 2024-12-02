شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يلتقي فاركو اليوم بحثاً عن الفوز الأول فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بتروجت ، في الخامسة مساء اليوم الاثنين، مع فريق فاركو باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري nile.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط بتروجت أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق فاركو فوزا كبيرا على إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويبحث سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، عن تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم وترجمة فريقه الأداء الجيد لفوز وحصد النقاط الثلاثة، وحرص المدرب على علاج إهدار الفرص السهلة خلال الايام الماضية والتي خاضها خلالها مباراة ودية أمام الرجاء المطروحي والفوز بثلاثية نظيفة، وحذر دفاعاته من تحولات فاركو الهجومية.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد نقطتين قبل بداية الجولة الرابعة، من تعادلين وهزيمة، سجل لاعبو الفريق البترولى هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وفي المقابل، يتسلح أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، بالحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز الكيير على إنبي وطالبهم بضرورة الاستمرار على هذا الأداء من أجل تحقيق الفوز الثاني ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، وشدد على المدافعين بضرورة غلق المساحات أمام مهاجمى الفريق البترولي.

ويحتل فريق فاركو المركز السادس في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو فاركو 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.