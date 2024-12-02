شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. متعب يسجل هدفا مارادونيا فى شباك إنجلترا بكأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر عام 2003، سجل عماد متعب، نجم مصر والنادي الأهلي، هدفه الأجمل على الإطلاق في مرمى منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالإمارات.

المنتخب الوطني حقق مفاجأة وقتها بالفوز على إنجلترا بهدف نظيف أحرزه عماد متعب بعدما راوغ أكثر من لاعب من مدافعى إنجلترا ليسجل الفراعنة أول فوز على منتخب إنجلترا فى تاريخ المواجهات الرسمية بينهما.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وأمامه محمد الزيات وأمير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين أحمد فتحى، وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب، وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه واحمد سمير فرج واحمد سعيد وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.

وتأهل منتخب مصر لدور الستة عشر ليخرج على يد الأرجنتين بالهدف الذهبي.