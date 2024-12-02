شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ13 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الإثنين، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثالثة عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024-2025. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، أصحاب الجياد مع وادى دجلة ودلفى مع سموحة و الأهلى مع الصيد والعبور مع هليوبوليس بالمجموعة الأولى.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، الزمالك مع المقاولون العرب والزهور مع هليوليدو وسبورتنج مع المعادى والشمس مع الطيران.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.