شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل فى الجولة الرابعة بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث الفريقان عن حصد ثلاث نقاط ثمينة لتحسين أوضاعه بجدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

مشوار الزمالك وغزل المحلة في الدوري

واستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

غيابات الزمالك عن مباراة غزل المحلة

الزمالك يدخل مباراة غزل المحلة وسط عدة غيابات مؤثرة، أبرزها ناصر ماهر الذى مازال يواصل التأهيل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما تضاءلت فرص التونسى حمزة المثلوثى من اللحاق بالمباراة بسبب الكدمة التي تعرض لها فى الأضلع، كما يواصل محمود شيكابالا التأهيل من إصابة مزق العضلة الخلفية، كما استعاد الزمالك محمود حمدى الونش بعد غياب طويل، واطأن الجهاز الفني على جاهيزة المدافع، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة قريب من التشكيل الذى خاض به مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية الأفريقي.

غزل المحلة مكتمل الصفوف

يدخل غزل المحلة مباراة اليوم مكتمل الصفوف، وحرص مسؤولو النادي على تحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك بصرف مكافآت مادية للاعبين بعد الفوز على الجونة خارج الديار، كما فتح مسؤولو النادي تدريبات الفريق للجماهير لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب، واجتمع أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة باللاعبين، في جلسة خاصة، طالبهم خلالها ببذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة وإسعاد الجماهير، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري، في وجود باقة من كبار المحللين.