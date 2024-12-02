الامارات | العين يستعيد كاردوسو ويفتقد عوض الله وسنابريا أمام باختاكور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريق العين، أمس، متجهة إلى أوزبكستان على متن طائرة خاصة، لمواجهة باختاكور الأوزبكي في المباراة المقررة، غداً، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري «لفرق غرب آسيا» بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وترأس بعثة العين عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، محمد سيف الكتبي، وشهدت قائمة اللاعبين التي اختارها المدير الفني، البرتغالي، ليوناردو جارديم، عودة المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

في المقابل يفتقد الفريق جهود محمد عوض الله، بعد أن تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام الأهلي السعودي، كما تخلف عن البعثة أيضاً ماتيو سنابريا، الذي تعرض لوعكة صحية وفضّل الطاقم الطبي إراحة اللاعب.

وضمت بعثة العين 25 لاعباً، هم: خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، حسن ساني، كوامي أتون، خالد الهاشمي، فابيو كاردوسو، ميشيل باستوس، بندر الأحبابي، خالد بطي، إيريك جوجنيس، فليبي سالموني، بارك يونغ-وو، عبدالكريم تراوري، يحيى نادر، محمد عباس، أحمد برمان، سولومون سوسو، خالد البلوشي، جينو انفانتينو، ماتياس بلاسيوس، سيكو بابا، ماتياس سيغوفيا، أليخاندرو كاكو، سفيان رحيمي، ولابا كودجو.

يُذكر أن العين يحتل حالياً المركز الأخير في مجموعة غرب آسيا للنخبة، برصيد نقطة واحدة، بعد أن استقبل أربع هزائم، وتعادل في مباراة واحدة.