الامارات | «إيه إم» يظفر بكأس عيد الاتحاد للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق «إيه إم»، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بلقب كأس عيد الاتحاد الـ53 للبولو، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الحبتور 12-6، وسط حضور جماهيري غفير.

وفي منافسات الكأس الفرعية حقق فريق بن دري، بقيادة محمد وراشد بن دري، فوزاً صعباً على فريق الفيصل، بقيادة سلطان الفيصل 6.5-6.

وفي نهاية البطولة، كرّم رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي (إيفزا)، مارتن بيدرسين، الفرق الفائزة، كما تم اختيار سيرو أورتوري كأفضل لاعب في النهائيات، بينما فاز الخيل «بكاسكابيل» المملوكة للشيخة علياء آل مكتوم، بقيادة بالي أوركيزا، كأفضل حصان.