الامارات | انتصاران برقم قياسي لكلباء ودبا الحصن في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كلباء على نظيره اليرموك (8-0)، ودبا الحصن على الموج (11-2)، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري كرة الصالات، في غزارة تهديفية كشفت عن فروق فنية كبيرة بين فرق البطولة.

ورفع كلباء رصيده إلى 17 نقطة، ودبا الحصن إلى 13 نقطة.