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الامارات | انتصاران برقم قياسي لكلباء ودبا الحصن في دوري الصالات

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتصاران برقم قياسي لكلباء ودبا الحصن في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كلباء على نظيره اليرموك (8-0)، ودبا الحصن على الموج (11-2)، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري كرة الصالات، في غزارة تهديفية كشفت عن فروق فنية كبيرة بين فرق البطولة.

ورفع كلباء رصيده إلى 17 نقطة، ودبا الحصن إلى 13 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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