الامارات | منتخب بناء الأجسام «وصيف الخليج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّ المنتخب الوطني لبناء الأجسام وصيفاً في بطولة الخليج الثانية، التي أقيمت في مدينة الدمام السعودية، بعدما أحرز 12 ميدالية ملونة، وثلاثة ألقاب في منافسات «بطل الأبطال»، فيما جاء المنتخب السعودي في المركز الأول، وحلّ البحريني ثالثاً.

وشهد اليوم الختامي فوز مشاري أحمد بالميدالية الذهبية ولقب بطل أبطال فئة «ماسكولار فيزيك»، وراشد الزعابي بفضية «الماستر فيزيك»، وعصام الغص ببرونزية الفئة نفسها.

بدوره، قال رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، أحمد جوهر، لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو المنتخب تمكنوا من تحقيق إنجاز مميز، وكنا قريبين من نيل ميداليات أخرى، لكننا سعداء بهذه النتائج».