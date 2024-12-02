الامارات | 100 لاعبة في «دولية الحبتور» لتنس السيدات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات الدور الرئيس من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ27، بمجمع التنس في فندق ومنتجع «حبتور جراند» في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعبة من أبرز الصاعدات الساعيات إلى الوصول للعالمية، ويبلغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت مؤتمراً صحافياً، أمس، جرت خلاله مراسم القرعة بحضور مدير العلاقات العامة، خالد آل علي، ومدير العمليات ومسؤول التحكيم ليث العاني، ومدير منتجع الحبتور، خالد سعيد، ومدير الإعلام، حسام الجيوسي، ومندوبة الاتحاد الدولي، الهندية شيتال لايار، واللاعبة الروسية كاترينا.

وأسفرت قرعة الدور الرئيس الذي يقام بمشاركة 32 لاعبة، عن مواجهات متوازنة أبرزها اللقاء الذي يجمع المصنّفة الأولى في البطولة، الروسية كودرميتوفا مع السويسرية ليون كينغ، وتلتقي المصنّفة الثانية الأسترالية رودينوفا مع البريطانية أماريني بانكس، فيما منحت القرعة المصنّفة الثالثة، الهولندية هارتونو راحة في هذا الدور، أما المصنفة الرابعة الفلبينية ألكسندرا فستلعب مع الكرواتية بيترا مارسينكو.

من جهته، قال مؤسِّس ورئيس مجموعة الحبتور، رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، صاحب فكرة انطلاق أول بطولة للسيدات في الإمارات والمنطقة، في تصريحات صحافية: «سعداء بأن أصبحت البطولة علامة فارقة، ليس على صعيد تنس السيدات بل على صعيد رياضة المرأة وتمكينها واكتشاف المواهب، كما أنها باتت تعرف بجسر الوصول إلى العالمية، وقد تميزت باستمرار تطورها خلال أكثر من ربع قرن حققت خلالها العديد من النجاحات»، وأضاف: «اعتادت دبي أن تصنع الأحداث، وبما أننا جزء منها، فإن شعارنا هو العمل بروح الفريق الواحد، ليسمو هذا العمل ويحلّق في الآفاق ويكتب له النجاح والاستدامة».

بدوره، قال ليث العاني خلال المؤتمر الصحافي: «إن البطولة الدولية تحظى بالنجاح اللائق، حتى يكتسب اللاعبون مزيداً من الخبرات»، مضيفاً أن «البطولة ستقام في أربعة ملاعب، ويتولى إدارتها قضاة من ست دول هي: أميركا وبريطانيا ومصر ولبنان ورومانيا وكرواتيا».