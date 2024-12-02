الامارات | لقب «عالمية دبي للقفز بالمظلات» بين 11 فريقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انحصرت المنافسة في بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات بين 11 فريقاً، بينها المنتخب الوطني، فيما احتدمت بين تسعة قافزين في فئة فردي الرجال، يتقدمهم النجم الإماراتي عبدالباري القبيسي.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجّلت إعلان النتائج، أول من أمس، بسبب سرعة الرياح التي أدت إلى إيقاف النشاط مؤقتاً.

وأكد مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الدكتور عبدالله المندوس، أن «هناك تعاوناً كبيراً بين المركز الوطني للأرصاد وبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات منذ انطلاقتها الأولى»، وقال في تصريحات صحافية: «إن المركز الوطني للأرصاد يعد جزءاً من هذه البطولة».

وأضاف: «نؤمن بأن تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن حالة الطقس يشكّل عاملاً أساسياً في نجاح مثل هذه الفعاليات الرياضية المميزة، لقد عمل فريقنا على مدار السنوات الماضية على تقديم خدمات عالية الجودة، لضمان سلامة جميع المشاركين، وتنظيم الفعاليات وفق أعلى المعايير، ونعتز بشراكتنا مع بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي أصبحت واحدة من أبرز البطولات العالمية، إذ نفخر بالإسهام في تعزيز صورتها، وتقديم الدعم الفني الذي يُسهم في تحقيق أهدافها».

وتابع: «تقديم توقعات الطقس الدقيقة والتحذيرات في الوقت المناسب يعزز تجربة الجميع، سواء كانوا رياضيين أو منظمين أو جماهير، ونحن في المركز الوطني للأرصاد نستخدم النماذج العددية المتطورة التي تُعدّ من أكثر الأدوات دقة في التنبؤات الجوية، ما يضمن تقديم معلومات آنية موثوق بها، تلبي احتياجات مثل هذه الفعاليات العالمية، كما أن شراكاتنا مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية تسهم في تقديم خدمات وفق أعلى المعايير، ما يعكس مكانة المركز جهة رائدة عالمياً».