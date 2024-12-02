الامارات | «سلة شباب الأهلي» تنشد صدارة «غرب آسيا» على حساب فريق الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق الكويت الكويتي، في السابعة من مساء اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي، في لقاء يهدف إلى حسم صدارة المجموعة الأولى من دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق انتصاره الثالث توالياً، الذي يضمن لصاحبه الانفراد بالصدارة، بعد أن تشاركا على مدار الجولتين الماضيتين في المركز الأول، إذ فاز شباب الأهلي على البشائر العماني بنتيجة (83-65)، وعلى الأهلي البحريني (76-73)، فيما فاز الكويت الكويتي على الأهلي البحريني (88-77)، وعلى البشائر العماني (103-48)، ويمثّل لقاء اليوم الاختبار الحقيقي لفريق شباب الأهلي الذي دعم صفوفه أخيراً بالموهبة الأميركية الشابة، ديشاوندوي واشنطن، خلفاً لمواطنه شهيد ديفيز، إلى جانب الأميركي سير دومنيك، والدولي قيس عمر.

وعلى الطرف الآخر، يتسلح الكويت باللاعبين الأميركيين جاكار سامبسون وأغسطين روبرتس.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية تفوق شباب الأهلي على صعيد العمل الجماعي، إذ سجل الفريق 23.5 تمريرة حاسمة على مدار الجولتين الماضيتين، مقابل 16 للفريق الكويتي الذي له الأفضلية على صعيد الرميات الثلاثية، بمعدل نجاح بلغ 37.5%، مقارنة بـ25% لشباب الأهلي، كما أظهرت الإحصاءات تفوقاً طفيفاً للفريق الكويتي على الصعيد الدفاعي، بإجمالي معدل 46 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة عن السلة، مقارنة بـ45 لشباب الأهلي.