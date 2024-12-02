الامارات | «كاراتيه الإمارات» يحصد المركز الأول في بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوِّج المنتخب الوطني للكاراتيه، للمرة الأولى في تاريخه، بلقب بطولة «غرب آسيا» للشباب والناشئين، بعدما نجح نجوم ونجمات المنتخب في حصد 39 ميدالية ملوّنة في منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه»، التي امتدت على مدار يومين واختُتمت، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بمشاركة 202 لاعب ولاعبة من 10 دول.

وجاءت الصدارة الإماراتية بواقع 12 ميدالية ذهبية، وتسع فضيات، و18 برونزية، فيما حلّ المنتخب السعودي بالمركز الثاني بإجمالي 27 ميدالية ملوّنة (10 ذهبيات، وست فضيات، و11 برونزية)، وذهب المركز الثالث للمنتخب الفلسطيني برصيد 14 ميدالية (سبع ذهبيات، وثلاث فضيات، وأربع برونزيات).

من جانبه، أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في تصريحات صحافية، أن هذا الإنجاز يمثّل نتاج تكاتف الأندية في الدولة، وتعاونها مع مجلس إدارة الاتحاد، كما أثنى على أداء اللاعبين واللاعبات وتصميمهم على رفع علم الدولة في هذا المحفل القاري.