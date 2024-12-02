الامارات | دبا يهزم مصفوت ويتقدم إلى وصافة «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا على مضيفه مصفوت بهدفين نظيفين، أمس، في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، مقابل سبع نقاط لمصفوت في المركز الثامن.

وسجل هدفَي دبا اللاعب المالي الحساني تامبورا في الدقيقة (50)، والبرازيلي سايمون دي باروس (90+2).

وتعادل فريقا الإمارات والجزيرة الحمراء من دون أهداف، ليواصل «الصقور» نزيف النقاط في المركز السابع برصيد ثماني نقاط، فيما أصبح رصيد الجزيرة الحمراء سبع نقاط في المركز التاسع.

وحقق الذيد انتصاراً مثيراً على مضيفه العربي بهدف نظيف سجله النيجيري جويل اوديناكا (46)، ليصبح رصيده تسع نقاط في المركز السادس، وتراجع العربي للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وفاز يونايتد على ضيفه الحمرية بثلاثية نظيفة سجلها خالد الجابري (49)، والأرجنتيني لويس توريس (86)، وهزاع الحمادي (90+3)، وأصبح رصيد الفائز 11 نقطة في المركز الرابع، والحمرية ست نقاط في المركز الـ11.