الامارات | رالي دبي يُعلن البلوشي «بطل العالم للدرّاجات النارية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الدرّاج الإماراتي، محمد البلوشي، بلقبه العالمي الثاني على التوالي والثالث في مسيرته ببطولة العالم للدرّاجات النارية (باها)، بعد أن نجح، أمس، على متن درّاجته «ياماها 450YZ» في إنهاء «رالي دبي الدولي» بالمركز الثاني، وذلك في الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات، التي أقيمت برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ولضمان لقبه العالمي، احتاج البلوشي في اليوم الثالث الختامي إلى تكرار أدائه في ثاني أيام الرالي، والحلول في مركز الوصافة الذي كان كافياً له لإنهاء مراحل الرالي، التي امتدت لطول 718 كيلومتراً، بإجمالي زمن بلغ ست ساعات و37 دقيقة و41 ثانية، متأخراً بفارق ثلاث دقائق و34 ثانية خلف الفائز بلقب الرالي، الدرّاج البولندي كونراد دابروفسكي، على متن درّاجته «كيه تي إم».

وتوّج مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أبطال رالي دبي في نسخته الثامنة، بحضور مدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي، العقيد عبدالله الكاش، والمدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية (الجهة المنظمة)، ماهر البدري، والمدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم، يوسف الرئيسي، وعدد من ممثلي الشركات الراعية للحدث.

البلوشي سعيد بالأداء

من جهته، قال البطل الإماراتي، محمد البلوشي، في تصريحات صحافية: «سعيد بالأداء الذي قدمته، رغم تطلعاتي لإنهاء الموسم بالصورة المثلى والفوز برالي دبي، إلا أن مركز الوصافة كان كافياً لحصدي لقب بطل العالم للعام الثاني على التوالي والثالث في مسيرتي بعد لقب عام 2018».

فئة «الكواد»

وتواصلت النتائج الإماراتية المميزة في الرالي، بعدما تمكن السائق، عبدالعزيز أهلي، من الاحتفاظ بلقب رالي دبي الدولي للعام الثاني على التوالي عن فئة «الكواد»، بقطعه على متن دراجته «ياماها رابتور 700 آر» إجمالي مراحل الرالي في زمن بلغ سبع ساعات و50 دقيقة و54 ثانية، متفوقاً بفارق ساعة و49 دقيقة و22 ثانية عن صاحب المركز الثاني، السعودي عبدالعزيز الشيبان.

العطية يحتفظ باللقب.. والبطولة العالمية من نصيب فيريرا

سجلت منافسات الفئة الأعلى للسيارات (T1) نجاح السائق القطري المخضرم، ناصر العطية، برفقة ملاحه الإسباني بابلو مورينو، في الاحتفاظ بلقب رالي دبي، بعد يوم ثانٍ استطاع خلاله الضغط على سيارته «تاوروس تي 3 ماكس»، واعتلاء الصدارة بإجمالي زمن بلغ ست ساعات و20 دقيقة و34 ثانية.

وكان المركز الثاني في الترتيب العام لفئة «السيارات» كافياً للسائق البرتغالي جواو فيريرا، وملاحه فيليبي بالميرو، لحسم لقب بطل العالم، بعدما أنهيا على متن سيارتهما «إكس-رايد ميني» مراحل الرالي التي امتد إجماليها لطول 867 كيلومتراً، متأخرين بفارق ثلاث دقائق و14 ثانية عن العطية المتصدر.

. البلوشي فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في مسيرته.