الامارات | الفرنسي باسيليكو والروسية بيتروفا يُتوّجان ببطولة العالم للسبارتن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الفرنسي غريغوري باسيليكو بلقب الرجال، فيما فازت الروسية أليسا بيتروفا بلقب فئة السيدات، في النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن التي أقيمت في صحراء الوثبة بأبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد بطولة هذا العام واحدة من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثّل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يجعل تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

وأنهى الفرنسي غريغوري باسيليكو عقبات سباق بيست (21 كيلومتراً) البالغة 30 حاجزاً، في ساعتين ودقيقة واحدة وثلاث ثوانٍ، متفوقاً على التشيكي ريتشارد هاينك الذي حلّ في المركز الثاني، من جانبها حققت الروسية أليسا بيتروفا اللقب المركز الأول بزمن ساعتين و22 دقيقة و58 ثانية، بفارق كبير عن الأميركية نيكول ميريكل التي احتلت المركز الثاني.