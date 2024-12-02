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الامارات | دهوك العراقي يصل إلى دبي لمواجهة النصر في «الخليجية»

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة ضيفه فريق دهوك العراقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية، المقرر لها غداً، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتصدرها النصر بسبع نقاط.

من جانبه، وصل إلى دبي، أول من أمس، فريق دهوك استعداداً لخوض المباراة، وحرص مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم على استقبال بعثة دهوك في مطار دبي بالورد، قبل أن يخوض الفريق العراقي حصة تدريبية، مساء أمس، على استاد نادي النصر. وكان الفريقان قد التقيا في العراق، الأسبوع الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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