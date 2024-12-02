شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية فى اليوم الثانى للجولة العاشرة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين بـ6 مواجهات قوية، حيث يستضيف أبو قير نظيره القناة فى لقاء قوي، يسعى فيه أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات التي استعادها في اللقاء الماضى أمام الترسانة بعد الفوز بثلاثية والوصول للنقطة 17 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يدخل القناة اللقاء في المركز السابع برصيد 13 نقطة ولا بديل أمام أحمد العجوز المدير الفني سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد الإستمرار مع الفريق.

وفى نفس التوقيت، يستضيف المقاولون العرب صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة مع أسوان الذى يحتل المركز الـ7 برصيد 13 نقطة في لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين .

كما يستدرج لافيينا بمنتجع الأسيوطى نظيره الداخلية، بينما يحل منتخب السويس ضيفا ثقيلا على ديروط بملعب الشرطة بالعباسية، وراية مع بترول أسيوط ، وتختتم لقاءات اليوم في الخامسة مساء بلقاء وادى دجلة صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة مع وى صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة.