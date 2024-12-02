شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الرابعة لرحيل أدهم السلحدار نجم الإسماعيلى بعد أزمة قلبية بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 2021، ودع عالمنا أدهم السلحدار نجم الإسماعيلى والمدير الفني السابق لفريق المجد السكندري ، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب تسجيل فريقه هدف الفوز فى الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا بدوري الدرجة الثانية المصري.

سقط أدهم السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا، بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة، في إطار مواجهات المجموعة الثانية، وتم نقله إلى المستشفى على الفور ولكنه كان قد فارق الحياة.

وتدرج السلحدار فى الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج طيبة.

وأعلن الإسماعيلى وقتها الحداد لمدة 3 أيام وأقام سرادق عزاء بمقر النادى للاعبه السابق وشيعت جنازته بحضور جماهيرى مهيب.

ويعد السلحدار، واحد من أهم أساطير النادي الإسماعيلي الذى نجح فى التتويج معه ببطولتين، الدوري عام موسم 90 / 91 وكأس مصر موسم 96 / 97.