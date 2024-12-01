شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع الجونة سلبيا فى الشوط الأول بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سموحة والجونة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية بدورى نايل.

استحوذ لاعبو سموحة على مجريات الشوط وافتقدوا للمسة الأخيرة أمام مرمى الجونة الذى مال لاعبوه للاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف التقدم، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أضاع صامويل أمادى لاعب وسط سموحه كرة انفراد كامل أمام مرمى الجونة لينهى بعدها حكم المباراة الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: إسلام عطية .محمد ربيعة .مصطفى ميدو . أبو بكر ليادي.

خط الوسط: كناريا . دكوا دودو. عبدالكبير الوادي. صامويل أمادي.

خط الهجوم: حسام حسن . محمود صابر.

تشكيل الجونة كالتالي

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد رضا. أحمد العش. عبدالرسول . أحمد كهربا

خط الوسط: بلال السيد . عبدالجواد . رضا صلاح . أكيم .

خط الهجوم: صمويل أوجو . علي الزهدي