شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين إنبى والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين إنبى والإسماعيلى، فى المباراة المقامة بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile لهذا الموسم.

وشهد الشوط الأول الكثير من التدخلات القوية بين اللاعبين والتى كان أبرزها اصطدام حاتم سكر وأحمد نادر حواس أدت لإصابات فى الرأس ولكن اللاعبين واصلا اللعب بعدما تم إسعافهم، فيما حاول كلا الفريقين الوصول لشباك الأخر على استحياء ولم تكن هناك فرصة خطيرة طوال الـ45 دقيقة الأولى.



وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، على فوزى

الوسط: مودى ناصر، مصطفى شكشك، خالد أحمد، أحمد نادر حواش

الهجوم: رفيق كبو، يوسف لبيب

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدى، حاتم سكر

خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، ايريك تراورى، محمد خطارى

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد، على الملواني، محمد بيومى، محمد عبد السميع، محمد زيدان، عمر القط، عبد الرحمن الدح، عبد الله محمد، مروان حمدي.