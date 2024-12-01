شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 08:49 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي المصري في الخامسة من مساء الإثنين على استاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وسافر الفريق إلى مدينة السويس بعد الانتهاء من المران الأخير للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء.