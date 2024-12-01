شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي مشهور: أنهينا 233 شكوى فى عهد اتحاد الكرة وسجلنا 143 ألف لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة شئون اللاعبين أنه تم الانتهاء من حل 233 شكوى خلال فترة المجلس الحالي لمدة 3 سنوات إلى جانب تسجيل 143 ألف لاعب خلال فترة الانتقالات الماضية.

أضاف حلمي مشهور أن لجنة شئون اللاعبين كانت تجتمع أسبوعيا لإنهاء جميع الشكاوى المتأخرة من سنوات سواء لاعبين أو أندية موجهًا الشكر لوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد لسرعة إنهاء هذه الشكاوي.

حرص موظفو اتحاد الكرة على تجهيز تورتة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد. وقدم موظفو الجبلاية الشكر لمجلس الإدارة فى آخر اجتماعات المجلس، وفي المقابل حرص جمال علام على تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد، ووجه كلمة لهم طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم فى المرحلة المقبلة.