شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف حقيقة الاتفاق مع الشناوي على استبعاده حال مشاركة شوبير والان مع تفاصيل الخبر

كشف مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي ، حقيقة وجود اتفاق مع محمد الشناوي قائد الفريق على عدم جلوسه احتياطياً في المباريات التي سيشارك فيها مصطفى شوبير أساسيا، كما حدث في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر فى المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي، "ليس هناك اتفاق مع محمد الشناوي على عدم جلوسه على مقاعد البدلاء أمام البنك الأهلي، اللاعب سبق وجلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة سيراميكا خلال مشاركة مصطفى شوبير".

وعن خوض المباريات باستاد السلام قال كولر، "ملعب السلام ليس شماعة لأي إخفاق، وأعلم جيدًا أننا سنلعب مباريات هذا الموسم على استاد السلام، وتركيزنا على النواحي الفنية، وهذا ما تحدثت مع اللاعبين بشأنه قبل المباراة".

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

بهذا التعادل وصل الأهلي إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى النقطة الثانية في المركز الـ16 بجدول المسابقة.