شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: حصدنا نقطة مهمة أمام الأهلى وكنا الأقرب للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق مصطفى ، المدير الفني لنادي البنك الأهلي ، أن فريقه حصد نقطة مهمة أمام فريق كبير وهو النادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

وقال طارق مصطفي، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد ابمباراة، إن البنك كان قريباً من الفوز وحصد نقاط ثلاث غالية أمام الأهلي، أضعنا أكثر من فرصة كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

ووجه مصطفى الشكر للاعبين على الأداء والروح العالية خلال مباراة الأهلي، مؤكدًا أن الدوري هذا الموسم صعب وجميع الفرق تسعى لحصد النقاط الثلاث.

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة الثامنة في صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما وصل البنك الأهلي إلى النقطة الثانية فى المركز الـ16 بجدول المسابقة.