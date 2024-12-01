شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو ويوسف لبيب فى هجوم إنبى أمام الإسماعيلى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد ياسين المدير الفنى لفريق إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلى باستاد المقاولون العرب بعد قليل في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل إنبى كالتالى:
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، على فوزى
الوسط: مودى ناصر، مصطفى شكشك، خالد أحمد، أحمد نادر حواش
الهجوم: رفيق كابو، يوسف لبيب
بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدى، حاتم سكر
خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، ايريك تراورى، محمد خطارى
خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد، على الملواني، محمد بيومى، محمد عبد السميع، محمد زيدان، عمر القط، عبد الرحمن الدح، عبد الله محمد، مروان حمدي.
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