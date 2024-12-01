شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة سيدات يخسر أمام مدغشقر ويتوج بفضية ببطولة أفريقيا 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر لكرة السلة سيدات 3x3 أمام نظيره مدغشقر بنتيجة 20-15 فى نهائي بطولة أفريقيا التى تقام بمدغشقر، ليتوج منتخب مصر بالميدالية الفضية.

وفاز منتخب السيدات على كل من أوغندا بنتيجة 21-13، ثم خسر من مدغشقر 18-17، وفاز على بنين 15-10، وأخيرا الخسارة أمام مدغشقر.

وتضم البعثة كلا من: إنجى صلاح، ملك سامى، حبيبه محمد، رضوى سالم، تحت قيادة أحمد جمعة مديرا فنيا.

وفيما يخص منتخب الرجال، فخسر المباريات الأربع التى خاضها أمام كل من: الجزائر 12-21 وكينيا 21-20 ورواندا 13-21، بالإضافة إلى أفريقيا الوسطى 18-12، وتضم القائمة أحمد ياسر عبد الوهاب، حازم المشد، محمد أشرف، كريم موسى، وتحت قيادة محمد سمير سويدان المدير الفنى.