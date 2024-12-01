شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة سيدات يخسر أمام مدغشقر ويتوج بفضية ببطولة أفريقيا 3x3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 01 ديسمبر 2024 07:39 م
خسر منتخب مصر لكرة السلة سيدات 3x3 أمام نظيره مدغشقر بنتيجة 20-15 فى نهائي بطولة أفريقيا التى تقام بمدغشقر، ليتوج منتخب مصر بالميدالية الفضية.
وفاز منتخب السيدات على كل من أوغندا بنتيجة 21-13، ثم خسر من مدغشقر 18-17، وفاز على بنين 15-10، وأخيرا الخسارة أمام مدغشقر.
وتضم البعثة كلا من: إنجى صلاح، ملك سامى، حبيبه محمد، رضوى سالم، تحت قيادة أحمد جمعة مديرا فنيا.
وفيما يخص منتخب الرجال، فخسر المباريات الأربع التى خاضها أمام كل من: الجزائر 12-21 وكينيا 21-20 ورواندا 13-21، بالإضافة إلى أفريقيا الوسطى 18-12، وتضم القائمة أحمد ياسر عبد الوهاب، حازم المشد، محمد أشرف، كريم موسى، وتحت قيادة محمد سمير سويدان المدير الفنى.
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