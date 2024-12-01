شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ركلة جزاء غير محتسبة للأهلى.. وإلغاء هدف ربيعة "قرار صحيح" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قال عادل عقل الخبير التحكيمى، إن الـVAR ضرب موعدا للغياب المؤثر بمباراة البنك الأهلي والأهلي التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وأضاف عقل، إن الـ"VAR" غاب عن المشهد في مخالفة على مدافع البنك الأهلي، الذي شد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم قبل أن يلعب الكرة برأسه في الدقيقة 35 من اللقاء، وكان يجب أن يتدخل الـVAR ويستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، لكن ذلك لم يحدث.



وظهر الـVAR في المشهد طبقا للبروتوكول عندما أحرز الأهلي هدفا، وبعد المراجعة التي لم تستغرق أكثر من 30 ثانية استدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، وعاد وألغى الهدف نتيجة لمسة يد على رامي ربيعة لاعب الأهلي، حيث إن اليد تصدت للكرة، وطبقا للقانون استفاد ربيعة من لمسة اليد، وهناك أكثر من مخالفة شد وجذب من التشيرت لم يتدخل فيها الحنفى.