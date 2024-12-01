الامارات | محمد صلاح يباغت غوارديولا بتمريرة "ثقب الإبرة".. على طريقة ميسي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الأول بطريقة مبهرة خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي -التي لا تزال مستمرة حالياً- في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد، إذ مرت في عمق المنطقة كما وأنها عبرت "ثقب الإبرة" لدقتها المتناهية!.

واستلم محمد صلاح الكرة من الجهة اليمنى وحلق بالكرة سريعاً قبل أن يمرر كرة على طريقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجد قدم زميله الهولندي كودي خاكبو محرزاً هدف التقدم لـ"الريدز".

وشكل صلاح صداعاً للإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي الذي يمر بحالة صعبة في الموسم الحالي.