شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، استعداداته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فاركو غدا الإثنين، على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري nile.

وقرر سيد عيد دخول فريقه لمعسكر مغلق الليلة، من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل محاولة حصد النقاط الثلاثة والفوز الاول له هذا الموسم.



ويبحث سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، عن تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم وترجمة فريقه الأداء الجيد لفوز وحصد النقاط الثلاثة، وحرص المدرب على علاج إهدار الفرص السهلة خلال الايام الماضية والتي خاضها خلالها مباراة ودية أمام الرجاء المطروحي والفوز بثلاثية نظيفة، وحذر دفاعاته من تحولات فاركو الهجومية.



بدأ بتروجت مشواره فى بطولة الدورى بالتعادل الإيجابى مع بيراميدز ثم التعادل مع مودرن سبورت، قبل أن يخسر من الإسماعيلى بهدف نظيف فى الجولة الماضية.



يحتل فريق بتروجت المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد نقطتين، من تعادلين وهزيمة، سجل لاعبو الفريق البترولى هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.