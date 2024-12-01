شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج والنبريصى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء إنبي باستاد المقاولون العرب بعد قليل في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدى، حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، ايريك تراورى، محمد خطارى.

خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد، على الملواني، محمد بيومى، محمد عبد السميع، محمد زيدان، عمر القط، عبد الرحمن الدح، عبد الله محمد، مروان حمدي.