شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج والنبريصى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور – لبنى عبد اللهالأحد، 01 ديسمبر 2024 07:21 م
أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء إنبي باستاد المقاولون العرب بعد قليل في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، عماد حمدى، حاتم سكر.
خط الوسط: محمد حسن، هشام محمد، ايريك تراورى، محمد خطارى.
خط الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد، على الملواني، محمد بيومى، محمد عبد السميع، محمد زيدان، عمر القط، عبد الرحمن الدح، عبد الله محمد، مروان حمدي.
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